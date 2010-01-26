Мозку у страждаючих ожирінням – на 8% менше

Співробітники Університету Міннесоти (США) запевняють, що чим більше зайвих кілограмів у людини, тим вищий ризик інсульту, повідомляє ресурс HealthDay News.

Спостереження за 13 549 американцями середнього віку, яке велося впродовж 19 років, показало, що ступінь ризику варіюється залежно від статевої і етнічної приналежності.

Наприклад, у людей з високим індексом маси тіла (BMI) ймовірність інсульту підвищена в 1,43-2,12 разу.

До найбільшого ризику схильні чорношкірі американці, що ожиріли, трохи у меншій мірі - азіати.

Люди, що страждають ожирінням, мають також на 8% менше мозкових тканин, ніж їх ровесники з нормальною вагою. Крім того, мозок товстунів виглядає на 16 років старшим, ніж у струнких ровесників, відзначає видання.

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