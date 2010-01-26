У Миколаєві створено мобільні пункт допомоги потерпілим від негоди

12:40, 26 січня 2010
Країна
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Працюють співробітники МНС

На Миколаївщині співробітники МНС з метою запобігання переохолодженню людей та надання своєчасної допомоги на проблемних ділянках дороги на базі аварійно-рятувального загону створили пересувний пункт для надання допомоги. До нього входить три автомобілі підвищеної прохідності та автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди ГУ МНС у Миколаївській обл., даний пункт може обігріти за один раз до 40 чоловік. На даний момент пересувний пункт знаходиться на трасі Ульянівка - Миколаїв. У ньому є все необхідне для першої допомоги людям від переохолодження - теплі ковдри, газова пічка, гаряча вода.

Водночас у місті Миколаєві чергує шість мобільних пунктів надання допомоги в місцях масового перебування людей. Мета мобільних пунктів - виявлення та надання необхідної допомоги бездомним громадянам та громадянам, що потребують допомоги. До пункту входять представник МНС та робітник соціального захисту.

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