Соні Петренко терміново потрібна ваша допомога!
Тяжка онкохвороба
Я, Загородня Світлана Анатоліївна, мама Петренко Софії Олександрівни (12.02.2002) звертаюся по допомогу до добрих, небайдужих людей у справі врятування її життя і здоров`я. Другий рік ми боремося з підступним онкологічним захворюванням, гострим лімфобластним лейкозом.
Сонечка росла здоровою, активною, життєрадісною дитиною, займалася художньою гімнастикою, ходила до садка. 1 вересня 2008 року пішла в перший клас. У грудні її самопочуття стало поступово погіршуватися, і 2 січня 2009 року нам був встановлений діагноз – гострий лейкоз, лімфобластний варіант, L1, Common. З цього дня почалася боротьба за життя: крапельниці, хімії, пункції, ускладнення, сильні болі. Всі сили сім`ї, допомога друзів були направлені на порятунок дитини, і ось воно щастя – через 10 місяців стражданьт нас виписали ДОДОМУ на підтримуючу терапію. Сонечка нарешті змогла спілкуватися з татком, старшим братом, собакою, гуляти, вчитися (вдома).
Щастя тривало лише 2 місяці. У грудні (фатальний місяць ), Сонечка стала швидко втомлюватися, багато спати, потім з`явилися сильні головні болі, після безуспішного лікування у невролога була зроблена пункція і знову ВИРОК: ранній нейролейкоз, 90 % бластів у лікворі.
Тепер нас знову чекає тривале лікування, протирецидивний протокол передбачає проведення десяти 6-денних блоків високодозової хіміотерапії, яку змучений за рік організм не витримає. На жаль, рівень виходжування у наших лікарнях лишає бажати значно кращого, тому для підвищення шансів на життя дочки, ми хочемо продовжити її лікування в спеціалізованому Республіканському науково-практичному центрі дитячої гематології і онкології Міністерства охорони здоров`я Республіки Білорусь. Вартість лікування нашого захворювання (без урахування імовірних ускладнень) 50 тисяч доларів. Знайти таку суму для нашої сім`ї неможливо, тому прошу у вас допомоги. Кожна гривна підвищить шанси нашої дівчинки на життя.
Рахунки для допомоги: Гривневий: ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399 ОКПО 23788752 Р/с 29240825573226 Призначення платежу: поповнення карт.рахунку № 4405 8850 1460 6849, Петренко Олександр Іванович, ИНН 2461606753 Доларовий: ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399 ОКПО 23788752 Р/с 29240825573215 Призначення платежу: поповнення карт.счета № 6762 4620 5009 8422, Петренко Олександр Іванович, ИНН 2461606753 Вебмани: U346262598463 гривна R321940411123 рос. рублі E268178133496 євро Z782441665425 долар У примітці писати: для Соні Петренко Не писати, що пожертвування, тому що закриють Вебмани. Новини про Сонечку читайте в темі Форуму для батьків: Зв`язатися з мамою Сонечки можна:zag_sv@ukr.net, або по телефону 067-3030649
Гривневий:
ПАО КБ "Приватбанк"
МФО 313399
ОКПО 23788752
Р/с 29240825573226
Призначення платежу: поповнення карт.рахунку № 4405 8850 1460 6849, Петренко Олександр Іванович, ИНН 2461606753
Доларовий:
ПАО КБ "Приватбанк"
МФО 313399
ОКПО 23788752
Р/с 29240825573215
Призначення платежу: поповнення карт.счета № 6762 4620 5009 8422, Петренко Олександр Іванович, ИНН 2461606753
Вебмани:
U346262598463 гривна
R321940411123 рос. рублі
E268178133496 євро
Z782441665425 долар
У примітці писати: для Соні Петренко
Не писати, що пожертвування, тому що закриють Вебмани.
Новини про Сонечку читайте в темі Форуму для батьків:http://uaua.info/mamforum/4_435128_4612755.html
Зв`язатися з мамою Сонечки можна:zag_sv@ukr.net, або по телефону 067-3030649