Соні Петренко терміново потрібна ваша допомога!

Я, Загородня Світлана Анатоліївна, мама Петренко Софії Олександрівни (12.02.2002) звертаюся по допомогу до добрих, небайдужих людей у справі врятування її життя і здоров`я. Другий рік ми боремося з підступним онкологічним захворюванням, гострим лімфобластним лейкозом.

Сонечка росла здоровою, активною, життєрадісною дитиною, займалася художньою гімнастикою, ходила до садка. 1 вересня 2008 року пішла в перший клас. У грудні її самопочуття стало поступово погіршуватися, і 2 січня 2009 року нам був встановлений діагноз – гострий лейкоз, лімфобластний варіант, L1, Common. З цього дня почалася боротьба за життя: крапельниці, хімії, пункції, ускладнення, сильні болі. Всі сили сім`ї, допомога друзів були направлені на порятунок дитини, і ось воно щастя – через 10 місяців стражданьт нас виписали ДОДОМУ на підтримуючу терапію. Сонечка нарешті змогла спілкуватися з татком, старшим братом, собакою, гуляти, вчитися (вдома).

Щастя тривало лише 2 місяці. У грудні (фатальний місяць ), Сонечка стала швидко втомлюватися, багато спати, потім з`явилися сильні головні болі, після безуспішного лікування у невролога була зроблена пункція і знову ВИРОК: ранній нейролейкоз, 90 % бластів у лікворі.

Тепер нас знову чекає тривале лікування, протирецидивний протокол передбачає проведення десяти 6-денних блоків високодозової хіміотерапії, яку змучений за рік організм не витримає. На жаль, рівень виходжування у наших лікарнях лишає бажати значно кращого, тому для підвищення шансів на життя дочки, ми хочемо продовжити її лікування в спеціалізованому Республіканському науково-практичному центрі дитячої гематології і онкології Міністерства охорони здоров`я Республіки Білорусь. Вартість лікування нашого захворювання (без урахування імовірних ускладнень) 50 тисяч доларів. Знайти таку суму для нашої сім`ї неможливо, тому прошу у вас допомоги. Кожна гривна підвищить шанси нашої дівчинки на життя.