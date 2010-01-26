Чернігів: епідпоріг з грипу знизився на чверть

У Чернігові епідемічна ситуація впродовж останніх тижнів покращується, кількість хворих на ГРВІ та грип поступово зменшується. Про це повідомила УНІАН завідувачка епідеміологічного відділу міської СЕС Лариса ЛУГОВА.

За її даними, протягом минулого тижня у місті спостерігалося навіть зниження епідемічного порогу щодо ГРВІ та грипу на 25,5%. За цей період захворіли понад 2700 осіб, в тому числі 1114 дітей. Серед них 177 хворих на грип. "Найближчими тижнями ми не повинні перейти епідемічний поріг", - прогнозує Л.ЛУГОВА.

З початку епідемії на грип та ГРВІ у обласному центрі виявлено 26 випадків захворювання на високопатогенний грип A/Н1N1, або каліфорнійський грип, з яких 15 мали летальні наслідки.

Зважаючи на це, протиепідемічні заходи у місті поки що не скасовують. Медики радять жителям Чернігова при наявності перших ознак захворювання на грип та ГРВІ своєчасно звертатися за професійною медичною допомогою.

За інформацією управління освіти міської ради, кількість відсутніх на заняттях школярів на сьогодні становить 25,8%, у початковій школі – 23,9%. Дитячі садочки працюють у нормальному режимі. Начальник управління освіти міської ради Володимир КУПРІЯНЕНКО зазначив, що ситуація із захворюваністю серед учнів залишається стабільною. "Тож припиняти навчальний процес у школах наразі немає потреби", - підкреслив він.