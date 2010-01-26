РФ розгляне питання про експорт вакцини від грипу A/H1N1

Після 1 березня уряд РФ розгляне питання про експорт вакцини проти грипу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови уряду Російської Федерації Віктор ЗУБКОВ на засіданні Комісії з попередження завезення і розповсюдження на території РФ захворювань, викликаних високопатогенним вірусом грипу A/H1N1.

«Росія одержала заявки на придбання вакцини більш як від десятка країн далекого і ближнього зарубіжжя, але пріоритет віддано вакцинації власного населення всередині країни. Про експорт вакцин проти грипу A/H1N1 говоритимемо після 1 березня», - сказав В.ЗУБКОВ.

Він зазначив, що в РФ завдяки своєчасно вжитим заходам владою РФ з грудня зберігається чітка тенденція зниження рівня захворюваності на цей вірусом. Він нагадав, що відповідно до графіка, затвердженого комісією в 2009 році, розроблено і випускаються в промисловому масштабі чотири вітчизняні вакцини проти грипу A/H1N1.

В.ЗУБКОВ повідомив, що на виділені з бюджету кошти укладено дев`ять державних контрактів на закупівлю 35 млн. доз вакцин.

«Почато кампанію зі щеплення проти грипу A/H1N1. На сьогоднішній день виконано п`ять державних контрактів на постачання близько 9 млн. доз вакцини до 68 суб`єктів країни. Щеплено близько 5 млн. чоловік - це діти і працівники систем життєзабезпечення. В 11 суб`єктах вакцинацію груп ризику завершено. Всі суб`єкти країни одержали необхідне устаткування для діагностування вірусу грипу A/H1N1 у режимі реального часу», - сказав він.

В.ЗУБКОВ зазначив, що основне поточне завдання - завершити до 1 березня вакцинацію 26,5 млн. чол., які залишилися, з групи ризику.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада 2009 року прес-служба уряду РФ за результатами телефонної розмови прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ повідомила, що Росія з лютого 2010 року буде готова почати постачання до України вакцини проти грипу A/H1N1.