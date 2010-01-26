Львівщина: від переохолодження загинуло шестеро осіб

З початку року, із настанням сильних морозів, у Львівській області зареєстровано шість смертельних випадків від переохолодження (обмороження).

Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

У свою чергу, заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест СЕРЕДА повідомив УНІАН, що за останні кілька діб зі скаргами на обмороження до медиків в області звернулося близько 50 осіб, 29 з яких госпіталізували.

Разом зі тим голова обласної комісії техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перший заступник голови Львівської ОДА Валерій П’ЯТАК повідомив, що у Львові та в районах при лікарнях та соціальних закладах діють спеціальні пункти для обігріву громадян, а міліцейські патрулі при виявленні безпритульних осіб доставляють їх у відповідні притулки або у лікарні.