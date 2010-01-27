Луганщина: перевищено епідпоріг щодо грипу та ГРВІ

У Луганській області тижневий епідпоріг захворюваності грипом і ГРВІ перевищений на 14 адміністративних територіях.

Про це УНІАН повідомила прес-служба обласного центра здоров`я. За даними Луганської санітарно-епідеміологічної станції у місті Первомайськ, а також Біловодському, Білокуракинському і Кремінському районах, рівень захворюваності характеризується як епідемічний. За третій тиждень 2010 року рівень захворюваності грипом і ОРВИ в цілому по області не перевищений і складає 49,4 на 10 тисяч населення при епідемічному порозі 69,6. Усього за тиждень в області гострими респіраторними вірусними інфекціями занедужали 11 259 чоловік. Госпіталізовано 685 чоловік, з них 433 дитини віком до 17 років.