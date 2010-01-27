Що в глазурованих сирках?

Учені із Загальноросійської асоціації генетичної безпеки оприлюднили результати незалежної перевірки одного з улюблених дитячих ласощів - глазурованих сирків. Результати привели в шок навіть бувалих експертів: нормам не відповідали 11 з 12 перевірених екземплярів, а в одному і зовсім знайшли золотистий стафілокок, - повідомляє «medplys.ru».

«Найшкідливіше», що знайшли в 11 екземплярах сирків, - це перевищення (до 1000 разів) вмісту дріжджів. Це означає, що поїдання таких сирків може привести до інтоксикації організму, дисбактеріозу, ослаблення імунної системи, порушення обміну речовин і розладу функцій шлунково-кишкового тракту і органів систем виділення.

Рівно в половині зразків знайшлася кишкова паличка, яка викликає збої в роботі шлунково-кишкового тракту, накопичення токсичних речовин, завдає удару по імунітету, печінці, нирках. У дітей зараження може привести навіть до летального результату. Ще в чотирьох пробах дослідники виявили цвілеві гриби, з якими в організм поступають токсини, що згубно впливають на імунну систему, нирки і печінку.

Нарешті, в одній з проб експерти виявили золотистий стафілокок, який викликає гнійні інфекції, фурункульоз, ослаблення імунітету, пронос, блювоту, болі в животі і так далі.

Учені не сумніваються, що причина всіх виявлених порушень - в недотриманні санітарно-гігієнічних норм на підприємствах. Це вже не перша перевірка продуктів молочного ряду, і цвілеві грибки і дріжджі експерти знаходять в них теж не вперше.

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newsland.ru