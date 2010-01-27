Житомирщина: через отруєння ковбасою госпіталізовано 7 осіб

На Житомирщині через отруєння ковбасою госпіталізовано семеро осіб, з яких четверо діти.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, до лікарів вчора звернулася родина з села Заріччя Ружинського району Житомирщини.

«Хворі – семеро чоловік звернулися в інфекційне відділення Ружинської центральної лікарні», - сказав С.УЛАНОВ.

Він уточнив, що «хворим поставили діагноз «харчове отруєння», однак не виключене інфікування ботулізмом, що остаточно з’ясують експерти.

«Постраждалі розповіли, що їли виключно куплену на місцевому ринку ковбасу з картоплею», - додав С.УЛАНОВ.

Наразі постраждалі знаходяться у стані середньої тяжкості.

Санепідемстанція здійснює профілактичні та протиепідемічні заходи.