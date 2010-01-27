Мозок гірше думає під час водіння автомобіля

Добре відомо, що, розмови по мобільному телефону або з пасажиром в машині відволікають водія. Проте учені Університету Ілінойса довели і зворотне: згідно їх дослідженню, водіння автомобіля знижує здібності до осмислення і використання мовних навиків. Виголошування промови і її розуміння вимагає точної роботи декількох мозкових областей, а водіння стає у такому разі конкуруючим завданням для мозку, говорять неврологи.

Такі висновки були зроблені після проведення експерименту з використанням симулятора водіння, коли учасники дослідження працювали в парах: один був водієм, а інший співбесідником, який розмовляв з водієм або сидячи поряд, або по телефону. Американські фахівці вважають, що різні аспекти обробки мовної інформації порушуються і належним чином не функціонують під час автомобільного водіння.

ami-tass.ru