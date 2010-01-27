Британський хлопчик зібрав 50 тис. для потерпілих Гаїті

Семирічний британський хлопчик Чарлі Сімпсон зібрав більш як 50 тисяч фунтів /больш як 80 тисяч доларів США/ на допомогу постраждалим у результаті землетрусу на Гаїті. Про це повідомив британський телеканал "Ськай-ньюс".

Побачивши репортаж, зроблений після землетрусу, юний житель району Фулем /Лондон/ самостійно вирішив зробити добродійну поїздку на велосипеді по лондонському парку з метою збору засобів. За словами батьків хлопчика, ідея добродійності належала йому самому.

Спочатку він планував зібрати 500 фунтів, але відвідувачі парку пожертвували йому величезні суми. Таким чином, Дитячий фонд ООН /ЮНІСЕФ/, який збирає пожертвування, одержав від цієї акції більш як 80 тисяч доларів США лише за один день.

ami-tass.ru