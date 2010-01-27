Чим шкідливі кукурудзяні пластівці

Італійські фахівці разом з дієтологами впевнені в тому, що часте вживання кукурудзяних пластівців значно збільшує масу тіла.

Учені з університету у Флоренції звернули увагу на дітей у віці від 5 до 10 років з ожирінням на початковій стадії. Після того, як сталі відомі результати дослідження, стало ясно, що надлишки жиру у дітей з`явилися від вживання кукурудзяних пластівців.

Примітним фактом є те, що діти вживали пластівці впродовж одного року. Проте сам по собі продукт з кукурудзяної муки не приводить до підвищення ваги, а навпаки, рекомендується в багатьох дієтах для схуднення, про це повідомив вчений Луїджі Барбаліані. А ось якщо цей продукт поєднувати з цукровим сиропом, збагаченим біологічними добавками, обсмажені на рослинному маслі пластівці знижують функцію виділення органів шлунково-кишкового тракту.

В результаті вживання таких продуктів в організмі відбувається накопичення сахариду і полінасичених жирних кислот, що безпосередньо пов`язано з відкладенням зайвих калорій. Найбільш сприятлива ситуація склалася у фізично активних малюків, які займалися спортом не менше одного разу на тиждень. Серед них тільки 3% страждали від ожиріння. До речі, пластівці можуть викликати розлади травлення, такі як нудоту, закрепи і кольки у животі, що спостерігалося у 7% обстежуваних дітей з 1320.

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