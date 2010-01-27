Високий тиск загрожує жінкам недоумством

Ризик розвитку деменції у немолодих жінок вищий за норму, якщо в попередні роки вони страждали високим кров`яним тиском. За словами медиків, гіпертонія провокує недоумство, оскільки збільшує кількість патологій в білій речовині головного мозку.

Такий висновок був зроблений співробітниками Школи охорони здоров`я при Пітсбурзькому університеті (США) за результатами дослідження 1 тис. 403 жінок у віці 65 років і старше. Всім учасницям щорічно заміряли кров`яний тиск і робили магнітно-резонансне сканування мозку. Крім того, фахівці оцінювали рівень пошкоджень білої речовини мозку, що пов`язане з підвищенням ризику деменції і інсульту, повідомляє Компьюлента.

Учені відзначають, що належний контроль кров`яного тиску надзвичайно важливий для запобігання розвитку недоумства у старіючих пацієнток.

focus.ua