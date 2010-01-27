У Донецькій області через грип закривають школи

У Донецькій області у зв`язку із захворюваністю на грип, а також через люті морози припинено навчально-виховний процес у 866 загальноосвітніх навчальних закладах, що становить 76,5% від їх загальної кількості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної державної адміністрації, на сьогодні навчальний процес припинено у 8868 класах, в яких налічується 184 тис. 750 учнів.

Так, через високий рівень захворюваності на грип навчальний процес припинено в 43 школах - у Горловці, Єнакієвому, Красноармійську, Макіївці, Селідовому, а також в Олександрівському, Великоновоселковському і Мар’їнському районах. Тут на карантин закрито 203 класи, в яких навчається 4 тис. 900 учнів (1,4% від загальної кількості учнів області).

Через морози і несприятливі погодні умови припинено навчально-виховний процес у 426 школах (37,6%), в яких навчаються 124 тис. 352 учнів (36,5% від загальної кількості учнів області).

У прес-службі також уточнили, що через несприятливі погодні умови в 397 установах області (35%) не працюють початкові класи, в яких навчається 55 тис. 498 учнів (16,3%).

Водночас продовжують функціонувати в звичайному режимі інтернатні установи обласної комунальної власності і загальноосвітні навчальні заклади в містах Сніжне, Костянтинівка, Шахтарськ, а також у Володарському і Новоазовському районах.

В ОДА зазначили, що питання функціонування загальноосвітніх навчальних закладів у період карантину і зниження температури повітря перебуває на постійному контролі обласного управління освіти і науки.