Як кавоману кинути пити каву?

Більшість кавоманів розуміють: їх улюблений напій зовсім не зміцнює здоров`я. Шкода від постійного вживання цього ароматного стимулятора давно доведена, а для осіб, страждаючих від підвищеного артеріального тиску і ішемічної хвороби серця, вона дуже велика.

Спробуємо підібрати замінники. Що-небудь з них обов`язково підійде і допоможе зберегти здоров`я.

Зелений чай підбадьорить вас не гірше за каву, адже в його склад також входить кофеїн, та ще і в більшій кількості. Проте цей кофеїн не перезбуджує нервову систему і не підвищує тиск.

Кавовий напій підійде для тих, кому важко пережити розлуку з улюбленим смаком. До того ж і його зовнішній вигляд нагадує каву, хоча зроблений він з винятково корисних для підняття імунітету компонентів: цикорію, ячменю, кардамона і т.п. Кавовий напій краще пити з молоком і, посильніше розбавивши, можна сміливо давати дітям.

Какао годиться як заміна кави, якщо воно натуральне, завдяки складовим - какао бобам. Какао тонізує, покращує працездатність і навіть піднімає настрій. Можна також з`їсти часточку гіркого шоколаду з високим вмістом какао бобів (більше 50%).

Ковток свіжого повітря відмінно позбавить від неурочної дрімоти. Духота погіршує самопочуття, тому не забувайте провітрювати приміщення, в якому знаходитеся.

Контрастний душ вранці – ще один перевірений спосіб поліпшення самопочуття, що дає заряд бадьорості на цілий день.

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