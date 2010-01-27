Через лікарську помилку чоловік позбувся обох ніг

Перуанські хірурги помилково ампутували 86-річному пацієнтові здорову ліву ногу, після чого довелося відрізувати і уражену виразкою праву.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Я була в шоці, коли підняла простирадло і побачила, що вони відрізували йому ліву ногу", - сказала дочка пацієнта в інтерв`ю радіостанції RPP.

"Виразка була на правій нозі, і їм довелося відрізувати і її теж, щоб зупинити розповсюдження інфекції", - додала вона.

Керівництво лікарні, розташованої в передмісті Ліми, повідомило, що лікарі, що проводили операцію, були усунені від роботи до завершення розслідування інциденту.

korrespondent.net