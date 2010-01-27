Торік на Львівщині було ліквідовано 27 наркопритонів

У Львівській області за період з 2000 до 2009 року, збільшилася майже у 8 разів кількість осіб, які допускають не медичне вживання наркотиків (з 567 осіб до 4351). Про це повідомили УНІАН у Львівській ОДА.

Як зазначається у повідомленні, лише з початку 2009 року на Львівщині поставлено на облік 458 таких осіб, з них 108 наркоманів, 203 споживачів наркотиків, 147 розповсюджувачів. Було задокументовано 1582 злочини, до кримінальної відповідальності притягнуто 1227 осіб і 186 – до адміністративної. Торік правоохоронці ліквідували 27 наркопритонів.

«Відмічаючи стабілізацію криміногенної ситуації в цілому по області, у ряді районів Львівської області спостерігається ріст злочинності, пов’язаної з наркоманією, зокрема у Личаківському районі Львова, Жидачівському районі та Мостиському районах області і місті Трускавці», - повідомляє Львівська ОДА.

Зважаючи на прикордонне розташування Львівщини, наявність розгалуженої сітки шляхів транзиту, які перетинають область, було посилено організаційну діяльність в напрямку документування злочинів щодо контрабанди наркотиків та їх нелегального ввезення в Україну.

За повідомленням облдержадміністрації, у 2009 році було задокументовано та ліквідовано 21 міжнародний канал контрабанди наркотиків в Україну з Польщі, Росії, Іспанії та Франції.

«З незаконного обігу було вилучено 2087 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, серед яких 237,4 кг маріхуани, 1840 кг макової соломки, 4,5 кг опію, 1340 таблеток «трамадолу», 12 таблеток „соннату”, а також більш як 3 кг „важких наркотиків” у т.ч. 2,2 кг амфетаміну, 934 г героїну, 9 г метадону, бупринорфіну», - зазначається у повідомленні ОДА.