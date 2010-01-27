Кабмін хоче скасувати маркування «без ГМО»

Кабінет міністрів України пропонує на законодавчому рівні скасувати обов`язкову норму маркування товарів позначкою “без ГМО”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект було схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

За словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, відповідна норма фактично себе не виправдала, а лише додала складнощів виробникам продуктів харчування. “Як показала практика, запровадження такого маркування призводить до невиправданої втрати часу й коштів суб`єктів господарювання, що пов`язано з перемаркуванням продукції, що знаходиться в торгових мережах. Це пов`язано з виробництвом нових етикеток і проведенням лабораторних досліджень навіть тих харчових продуктів, у яких ГМО на сьогоднішній день не може бути в принципі – сіль та інші продукти, в яких відсутній білок”, - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Крім того, міністр підкреслив, що маркування “без ГМО” не відповідає світовим стандартам. “Тому зараз ми пропонуємо скасувати обов`язкове маркування позначкою “без ГМО”, і передбачаємо встановлення маркування лише тієї продукції, що містить лише зареєстровані в Україні генетично модифіковані організми або складові якої були виготовлені з продукції, що містить ГМО”, - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 грудня 2009 року прийняла закон про обов`язковість інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО).

Дія закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Забороняється оборот харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону й відповідним технічним регламентам.

Усі харчові продукти, що знаходяться в обороті в Україні, етикетуються державною мовою України й містять у доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про наявність або відсутність у харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» або «без ГМО» відповідно.