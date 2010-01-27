У Полтавській області грип А/Н1N1 - у 276 осіб

У Полтавській області грип A/H1N1 підтверджено у 276 хворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Віктор ЛИСАК, відзначивши, що всього було обстежено 1 тис. 799 чоловік, хворих на грип.

За його словами, з початку епідемічного періоду в державі по області за медичною допомогою звернулося 149 тис. 192 (9,8%) населення, госпіталізовано 8 тис. 932 чол. (5,9%).

"Вчора в області звернулася по медичну допомогу до лікувально-профілактичних установ з приводу ГРВІ 2051 людина. Серед жителів області, що звернулися по медичну допомогу, питома вага дітей становить 56,4%", - повідомив В.ЛИСАК.

Госпіталізовано за останню добу 113 пацієнтів (5,5% від тих, хто звернувся за медичною допомогою).

З початку епідемії захворіло всього 1997 медичних працівників. За останню добу захворіло 24 медпрацівники.