Черкащина: від переохолодження постраждали 56 жителів
15:54, 27 січня 2010Країна
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Двоє осіб померло
У Черкаській області 56 осіб постраждали від переохолодження та обморожень з 18 грудня 2009 року по 26 січня 2010 року.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації.
Саме така кількість жителів області звернулася за медичною допомогою до лікувальних установ. 51 постраждалого було госпіталізовано, двоє осіб померло.
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