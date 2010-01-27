Черкащина: від переохолодження постраждали 56 жителів

У Черкаській області 56 осіб постраждали від переохолодження та обморожень з 18 грудня 2009 року по 26 січня 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації.

Саме така кількість жителів області звернулася за медичною допомогою до лікувальних установ. 51 постраждалого було госпіталізовано, двоє осіб померло.