Херсонщина: госпіталізовано 14 постраждалих від морозу

В Херсонський області впродовж останньої доби до медичних закладів госпіталізовано 14 осіб, постраждалих від морозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.

Загалом від переохолодження та обморожень з початку року в області вже 2 людей загинули і 60 постраждали.

Протягом останніх двох діб у Кіровоградській області з діагнозом «обмороження» були госпіталізовані 8 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС в області.

Зокрема, 25 січня в Олександрії до центральної міської лікарні госпіталізовано 18-річного хлопця, 38-річну жінку, 30-річного та 52-річного чоловіків – з діагнозом “обмороження рук 2–3 ступеня”, а також 13-річну школярку з діагнозом “обмороження пальців ноги 1-го ступеня”.

Вчора до лікувальних закладів області з обмороженням кінцівок потрапили 21-річна жителька с. Липняжка Добровеличківського району, 13-річний та 68-річний жителі Олександрійського району.