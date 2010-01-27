На 60% забезпечили сільських медиків автомобілями

Кабінет міністрів України передав дільничним та сільським медичним установам 600 із запланованих 1 тис. автомобілів "Opel Combo" для підвищення якості надання медичних послуг.

Про це заявив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ, повідомляється на персональному сайті Юлії ТИМОШЕНКО.

"Це дуже хороші машини", - додав В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, забезпечення медичної галузі автомобілями швидкої допомоги виділено в окрему програму, яка загалом передбачає закупівлю 3 тисяч автомобілів швидкої допомоги.