Солодка вбиває смертельно небезпечні шкірні інфекції

Компонент з лакричного кореня /Glycyrrhiza glabra або солодка/ гліциризин здатний ефективно боротися із стійкими до антибіотиків і смертельно небезпечними інфекціями, що виникають в результаті важких опіків. Це показало дослідження Техаського університету і дитячої лікарні Shriners /США/. Учені виявили, що гліциризин покращує здатність пошкодженої шкіри створювати білки для первинного захисту проти інфекційного ураження. Ці білки носять назву антимікробні пептиди і працюють в клітинних мембранах бактерій подібно до того, як голка здуває повітряну кулю при проколі.

Лікарі сподіваються, що їх відкриття допоможе понизити смертність від серйозних інфекцій у пацієнтів з опіками.

med2.ru