Як зігрітися після морозу?

Найшвидший і банальний спосіб зігрітися – теплий, не гарячий чай з лимоном. Краще – зелений чай з медом і лимоном. Якщо в домі є молоко – підігрійте його і додайте столову ложку меду. Зовсім чудово випити, знову таки теплого, але не гарячого чаю з імбирем.

Якщо відчуваєте, що захворюєте – вам терміново потрібна хороша доза вітамінів і гарячий душ, під час душу корисно зробити самомасаж – це додатково розжене кров і розслабить вас. Гаряча ванна тут не дуже допоможе – через деякий час з`явиться відчуття, що тіло знаходиться в холодній воді. Якщо з душем проблеми – прийміть хоч би ножну ванну.

Всупереч поширеній думці, грітися алкоголем не можна. Особливо якщо ви на вулиці в морозну погоду. Так, перші 50 грам чого-небудь міцного нормалізують кровообіг, розширюючи судини і принесуть відчуття тепла. А ось якщо прийняти більше – посилюється кровотік в шкірі і сильно збільшується тепловіддача організму. Таким чином, в результаті прийому алкоголю є шанс скоріше замерзнути, ніж зігрітися.

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