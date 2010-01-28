Чим корисне кроляче молоко?

До створення кролячих ферм для отримання молока, що має виняткові цілющі властивості, взялася міжнародна група учених. З цією метою в ДНК кроликів, як повідомив тижневик "Санді таймс", імплантували людський ген, що забезпечує отримання протеїну, який допомагає контролювати запальні процеси в організмі.

Даний протеїн дозволяє запобігти відторгненню трансплантатів, а також надає допомогу в збереженні органів, що постраждали від крововиливів і інфарктів. Крім того, кроляче молоко допомагає в лікуванні імунного захворювання, що передається по спадковості, - набряку Квінке, що вражає шкіру і слизові оболонки.

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