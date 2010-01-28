Продукти зі смаком копченини – це отрута

Деякі з приправ, які використовуються для надання копченого аромату м`ясу, рибі і сиру, можуть бути отруйними для людей.

Про це повідомило Європейське відомство по безпеці харчових продуктів (EFSA).

Вивчивши 11 приправ, які використовуються при копченні продуктів харчування в країнах Європейського союзу, співробітники EFSA встановили, що декілька приправ близькі до критичного рівня вмісту шкідливих речовин і можуть завдати шкоди здоров`ю людей, що вживають копчені продукти.

Незабаром Європейське відомство по безпеці харчових продуктів перегляне список ароматичних приправ для отримання копченого смаку і буде складений перелік безпечних для використання в їжу добавок, повідомляють Подробиці.

focus.ua