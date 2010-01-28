У Криму оголошене штормове попередження

Штормове попередження оголошене на сьогодні в Криму через очікуване погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, на території автономії можливі сильний сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Проїзд по кримських дорогах вільний.

*** Востаннє штормове попередження оголошувалося в Криму наприкінці минулого тижня. Рятувальники попереджали про різке похолодання на півострові 24-26 січня.