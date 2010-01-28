За тиждень перевірок лікарень виявлено майже 2800 порушень

За перший тиждень роботи інспектори Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду провели 464 перевірки лікувальних закладів України.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі Держгірпромнагляду, виявлено 2762 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Через порушення тимчасово зупинено експлуатацію 985 одиниць обладнання, здебільшого - газових балонів. На вимогу державних інспекторів 217 балонів вилучено, бо попри усі правила безпеки вони знаходилися у приміщеннях (таке ж саме грубе порушення призвело до трагедії у Луганську). Балони з газом повинні знаходитися тільки за межами приміщень.

До адміністративної відповідальності притягнуто 307 працівників, з них 103 – керівники лікувальних закладів.

До органів прокуратури надіслано 6 подань.

Найчастіше інспектори Держгірпромнагляду виявляли такі порушення:

газові балони зберігалися не у визначених місцях;

персонал не навчений роботі з балонами та газами;

в установах не організовано постійного відомчого контролю за додержанням працівниками технологічних процесів з використання газу та балонів.

Як повідомлялось, після вибуху у луганській лікарні 18 січня Держгірпромнагляд надіслав розпорядження до територіальних управлінь з вимогою терміново провести перевірки лікувальних закладів, які використовують балони з продуктами розділення повітря (кисень, азот тощо).