Язик розповість про ваші недуги

За станом язика можна запідозрити багато недуг. Розгляньте його уважно перед дзеркалом, складіть досьє і пройдіть обстеження. 1. На ньому накопичується наліт? Язик буває обкладений при застуді, гастриті, холециститі і інших захворюваннях. Проте наліт може виникати і на тлі повного здоров`я, якщо ви не маєте звички видаляти його ранком і увечері. Неймовірно, але факт: до 95% бактерій, що викликають карієс і запалення ясен, мешкають саме на язиці, а не на зубах.

Ваші дії. Під час чищення зубів не забувайте і про язик! Знімайте з нього наліт звичайною щіткою. Хвилинна гігієнічна процедура, що регулярно виконується вранці і увечері, оздоровлює організм не гірше, ніж годинний масаж!

Важливо! Звертайте увагу на колір нальоту. Фахівці з китайської медицини відвіку вважали, що білий наліт указує на респіраторні інфекції (від нежиті до запалення легенів), жовтий - на проблеми зі шлунком, кишечником або селезінкою, синювато-сірий - на порушення функції печінки. Якщо на поверхні язика бачили відкладення всіх барв веселки, сумнівів не залишалося - у пацієнта сухоти (туберкульоз). Втім, наперед накручувати себе не варто. Пригадайте, що їли.

2. Турбує запах з рота? Більшість з нас вважає, що вся справа в неприємностях з шлунком, а також у вживанні цибулі, часнику і інших продуктів із специфічним запахом. Проте їжі з гострим запахом ми зазвичай уникаємо, та і на шлункові захворювання страждає далеко не кожен, проте з проблемою несвіжого дихання час від часу стикаються всі. Винні в цьому певні різновиди бактерій, що накопичуються на язиці: неприємний запах піднімається головним чином з його поверхні. Мікроби, що мешкають тут, виробляють сірководень і інші пахучі сполуки.

Ваші дії. В даному випадку жувальна гумка набагато менш ефективна, ніж зубна щітка. Якщо її немає під рукою, можна просто протерти язик носовою хусткою, краще паперовою одноразовою.

3. По краю язика виявляються відбитки зубів? Якщо немає ознак запалення (болю, червоності, нальоту, виразок на його поверхні), швидше за все ви елементарно пересолюєте їжу, тому язик і набрякає. Інша можлива причина цього явища - дефіцит йоду, який особливо гостро відчувається взимку.

Ваші дії. Приймайте біодобавки, що містять йод, їжте ламінарію, креветки, устриці, краби, скумбрію, тунець і інші морепродукти.

4. Лікувалися від застуди антибіотиками - і ось язик запалився, розпух, йому стало тісно в роті? Через подовжні і поперечні борозни, плями білого нальоту вигляд у органу мови зовсім неважливий? Так виглядає мікотичний глосит - запалення язика, викликане грибковою інфекцією (найчастіше - молочницею). Знищивши всі інші мікроорганізми, ви дали їй карт-бланш на безконтрольне розселення.

Ваші дії. Щоб уникнути подібних неприємностей, одночасно з антибактеріальними препаратами завжди приймайте протигрибкові - ністатин або леворин (останній можна розсмоктувати за щокою).

5. Відчуваєте легке паління і поколювання в язиці, який до того ж виглядає незвично, - неначе його відполірували? Це ознака дефіциту ціанкобаламіну - вітаміну В12, який бере участь в утворенні еритроцитів. Коли його не вистачає (а таке трапляється у строгих вегетаріанок і тих, хто часто і довго сидить на дієтах), розвивається особлива форма недокрів`я - мегалобластна анемія. Її розпізнають за «лакованим» язиком.

Ваші дії. Здайте клінічний аналіз крові (з пальця). Приймайте вітамінні комплекси з ціанкобаламіном і фолієвою кислотою, необхідною для його засвоєння.

6. Прикусили язик? Обпалили його гарячим чаєм? Травмували під час лікування у стоматолога? Натерли брекетами або коронкою?

На щастя, такі пошкодження швидко заживають, якщо усунути травмуючий чинник. Дякувати за це потрібно слині. Недаремно ж фахівці порівнюють її з живою водою з російських казок! Учені виявили в ній особливий білок, що має унікальні ранозагоювальні властивості.

Ваші дії. Сядьте на щадну дієту, поки пошкоджена ділянка не відновиться. Остуджуйте їжу, овочі відварюйте, яблука запікайте в духовці - груба клітковина завдає додаткової травми.

7. Язик болить біля кінчика або кореня? Відчувається пощипування і інші неприємні відчуття? Вони виникають або посилюються ближче до вечора? Так само можуть виявлятися захворювання шлунку і кишечника, авітаміноз, алергія на пломбувальний матеріал, зубні протези і жувальну гумку, гінекологічна патологія, неврологічні і ендокринні розлади.

Ваші дії. Необхідне комплексне обстеження!

Убивчий пірсинг 17% людей, що прикрасили мову сережками, постраждали від сильної кровотечі, алергії, інфекції і навіть... удару блискавки!

До речі: * Мовна «дієта». Завдяки напрузі м`язів язика за один поцілунок організм спалює 25 ккал, і рівно стільки ж їх згорає за годину безперервного монологу!

* Поговоримо! За 30 секунд жіночий язик вимовляє 80 слів, а чоловічий - тільки 50, за 120 секунд - 214 і 152 слова відповідно. Нехай навіть не пробують нас переговорити - даремна справа!

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