Вітамін Е може принести більше шкоди, ніж користі

Вітамін Е через свої могутні антиоксидантні властивості може завдати здоров`ю більше шкоди, ніж користі, вважають клініцисти Університету Тель-Авіва. Учені провели якнайповніший і точніший аналіз даних про використання вітаміну Е і його дії на серцево-судинну систему.

Лікарі попереджають, що необдумане застосування високих доз вітаміну Е чревато негативними наслідками для організму. Завдяки огляду 300 тис. осіб з Америки, Європи і Ізраїлю було встановлено, що люди, які не приймають добавки вітаміну, мають покращувану якість життя за стандартним параметром QALY, вживаному в медицині для оцінки впливу різних чинників на здоров`я.

Ізраїльські дослідники спростували гіпотезу користі вітаміну Е в уповільненні прогресу захворювань – за їх словами, вживання добавок речовини не тільки не принесе користі здоров`ю, але в деяких випадках навіть може привести до негативних ефектів.

ami-tass.ru