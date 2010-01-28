МОЗ співпрацюватиме з ЄС щодо наркотиків

Центр ЄС з питань наркотиків та наркотичної залежності підписав сьогодні меморандум з Міністерством охорони здоров’я України.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, відтепер ЄС та Україна більш системно надаватимуть одне одному інформацію про наркотичні засоби завдяки підписаному Меморандуму про порозуміння між Центром ЄС з питань наркотиків та наркотичної залежності (EMCDDA) та МОЗ.

Меморандум підписали міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ і директор EMCDDA Вольфганг ГЬОЦ. Також у церемонії підписання взяв участь голова представництва Європейського Союзу в Україні, посол Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Угода стала результатом двосторонніх переговорів, започаткованих Центром ЄС з питань наркотиків і наркотичної залежності та органами влади України в 2006 році у Ліссабоні, після чого відбулось декілька робочих зустрічей і дипломатичних візитів. Керівна рада EMCDDA схвалила Меморандум у грудні 2009 року напередодні саміту ЄС–Україна.

Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю і наркотиків (УММЦАН) Міністерства охорони здоров’я було визначено національним центром зі збору та аналізу інформації щодо вживання наркотиків і алкоголю в Україні. Нова угода започатковує співпрацю між EMCDDA і компетентними органами в Україні (зокрема УММЦАН) щодо збору, обробки і розповсюдження даних про наркотичні засоби.

Меморандум, початково підписаний на п’ять років, дозволить сторонам розробити спільні методики моніторингу нелегального вживання наркотиків.

Він також забезпечить можливість постійного обміну даними про вживання наркотиків, нові типи наркотичних і психотропних засобів, що з’являються на «чорному ринку», а також – щодо технологій їхнього виготовлення.

У межах даної угоди EMCDDA сприятиме проведенню навчань та обміну спеціалістами і результатами наукових досліджень (наприклад, щодо незаконної торгівлі наркотиками, моніторингу ситуації із вживанням наркотиків, та іншими питаннями, що викликають спільний інтерес).

В.ГЬОЦ, коментуючи меморандум, зазначив: "Сьогоднішня угода створює засади нових робочих відносин EMCDDA та українських партнерів і є важливим кроком у напрямку побудови доказової бази щодо ситуації із вживанням наркотиків в Україні у європейському контексті. У свою чергу, це забезпечить більш повну інфомрацію щодо вживання наркотиків у Європі і сприятиме належному формуванню політики в цій сфері. Ми з ентузіазмом дивимось на спільну роботу з нашими українськими колегами з широкого кола питань, що характеризують поточні проблеми щодо наркотиків".