Фінансування онкологічної галузі в Україні недостатнє - головний онколог Києва

Онкологічна галузь в Україні фінансується недостатньо, заявив на прес-конференції в УНІАН головний лікар Київської міської онкологічної лікарні, головний онколог Києва Геннадій ОЛІЙНИЧЕНКО.

«На сьогодні державна бюджетна програма «Онкологія» становить лише 70 млн. грн. Ця цифра неспівставна з потребами галузі з урахуванням того, що і вся фармацевтична продукція подорожчала на 30-40%», - повідомив головний онколог Києва.

Він нагадав, що в 2003 році почалася реструктуризація онкологічної служби як найбільш соціально значущої в Україні, адже смертність від онкозахворювань займає друге місце після серцево-судинних. «Була вироблена чітка стратегія розвитку галузі, почалося переоснащення всіх онкологічних установ – діагностичним, лікувальним і радіологічним устаткуванням. Якщо бюджет у 2002 році на всю онкологічну програму в Україні становив 70 млн. грн., то у 2003-му - 125 мільйонів, а в 2004-му - 140 млн. грн.», - сказав Г.ОЛІЙНИЧЕНКО.

В останні 3-4 роки, за словами головного онколога Києва, практично не велося переоснащення діагностичного і лікувального устаткування, що є достатньо серйозною проблемою, адже медична апаратура потребує оновлення - раз на п`ять років.

Г.ОЛІЙНИЧЕНКО також звернув увагу на те, що на фоні цієї ситуації надбавка медичним працівникам становить лише 20%, а у попередні роки, зокрема по Києву, надбавка становила 50% фонду заробітної плати.

Головний онколог Києва також загострив увагу на проблемі будівництва центру ПЕТ-технологій.

«На базі Київської міської лікарні будується перший в Україні центр позитронно-емісійних технологій, що дозволяє вийти на абсолютно новий якісний рівень діагностики захворювання і визначення якості лікування. В одній Німеччині таких центрів 90, а в Італії – 80. Будівництво розпочате за рахунок субсидій, виділених Кабінетом міністрів, але, на жаль, в останні півтора року фінансування припинене. Готовність об`єкту становить 80%, і не вистачає лише 20% від загального фінансування, щоб можна було закінчити цей об`єкт, і громадяни України могли одержувати новий якісний рівень медичних послуг», - сказав Г.ОЛІЙНИЧЕНКО.