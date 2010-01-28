Чорничний сік покращує пам'ять в літньому віці

Чорниця, одне з багатющих джерел корисних антиоксидантів і фітохімікатів, покращує пам`ять в літньому віці. Раніше вчені вже виявляли позитивну дію чорниці на розумові здібності старіючого мозку тварин, проводячи експерименти на лабораторних мишах. Досі, проте, відомо мало наукових досліджень, направлених на перевірку впливу складу ягоди на людську пам`ять. Американські лікарі Університету Цинциннаті вирішили заповнити цей пропуск.

Одній групі 70-річних добровольців з початковими ознаками зниження пам`яті давали випити щодня протягом двох місяців по дві чашки чорничного соку. Контрольній групі цей смачні напій не давали. Виявилось, що у старечих людей, що регулярно вживали чорничний сік, значно покращали можливості пам`яті і здібність до навчання. Такі попередні результати неврологи назвали обнадійливими: на їх думку, послідовне споживання чорниці або добавок з її компонентами зменшує або навіть може запобігти наслідкам нейродегенерації мозку.

ami-tass.ru