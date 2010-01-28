У Харкові від переохолодження загинули п’ятеро осіб

З початку цього року в Харкові від переохолодження загинули п’ятеро осіб.

Про це повідомляється на сайті Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови - директора Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігоря ШУРМУ.

За його даними, у числі померлих - 4 осіб без певного місця проживання і одна людина, що перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

З початку року з переохолодженням та обмороженнями до лікарні потрапила 41 особа, 16 з яких досі там перебувають.

І.ШУРМА повідомив, що з метою уберегти людей від переохолодження під час сильних морозів у Харкові організовано 17 пунктів, де можуть отримати гарячу їжу та напої люди без певного місця проживання, 3 пункти обігріву. Він також зазначив, що у ці пункти за харчуванням щодня приходило понад 300 осіб.

За даними прес-служби, у 2006 році в лікарні з переохолодженням та обмороженнями потрапили 767 постраждалих, у 2007 році - 461, у 2008 році - 438, у 2009 році - 395.

Загалом в Україні цієї зими від переохолодження померли понад 284 особи, найбільше у Донецькій області – 108 осіб.