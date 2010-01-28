На Гаїті врятували з-під завалів 17-річну дівчину

На Гаїті французькі рятувальники витягнули живою з-під завалів 17-річну дівчину через 15 днів після катастрофічного землетрусу.

Як повідомляє радіо «Свобода», самі рятувальники говорять про диво. Офіційно рятувальні роботи було припинено вже кілька днів тому, оскільки представники влади заявили, що надії знайти під завалами живих людей більше не залишилося.

Число загиблих під час землетрусу 12 січня, як стверджує влада Гаїті, досягло 200 тисяч осіб.

27 січня Міжнародний валютний фонд оголосив про виділення Гаїті безпроцентного кредиту розміром 102 мільйона доларів для боротьби з наслідками землетрусу.