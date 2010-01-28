Влада Кіровоградщини розкритикувала роботу медзакладів облцентру

Керівники Кіровоградської облдержадміністрації та обласної ради розкритикували стан справ у сфері охорони здоров’я в області, найбільше - роботу медичних закладів Кіровограда.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської ОДА за підсумками обласної наради.

В.о. заступника голови облдержадміністрації Галина ПАСТУХ, яка була головним доповідачем на нараді, заявила про необхідність системних, у тому числі кадрових змін у галузі.

За її словами, у 2009 році вартість харчування у стаціонарах в середньому по області становила 6 грн., у районах – 2,4 грн., у Кіровограді – 1,4 грн.

Г.ПАСТУХ наголосила, що рівень дитячої та материнської смертності, онкозахворювань, поширення туберкульозу в Кіровограді перевищує показники в області та Україні у декілька разів. Також було піддано критиці організацію використання стаціонарних ліжок в медичних закладах обласного центру.

«Міська влада не може забезпечити якість надання послуг, тому направляє хворих на лікування в обласні установи. Так, в обласній лікарні кіровоградських пацієнтів 43,5%, у дитячій обласній – 48%, кардіодиспансері – до 30%, онкодиспансері – більше 20%», зауважила Г.ПАСТУХ.

Також у Кіровограді бракує 15% середнього медичного персоналу при тому, що в місті діє базовий медичний коледж.

Окремо Г.ПАСТУХ зупинилася на результатах перевірки робочої групи у лікарні швидкої медичної допомоги. Була констатована відсутність ліцензії на медичну практику та акредитації. Головний лікар закладу самовільно обмежував права іногородніх громадян на отримання медичної допомоги при невідкладних станах. Також перевірками виявлено нераціональне використання коштів на закупівлю овочів, незаконну виплату зарплати, порушення в оформленні оренди приміщень, техніки, зайві виплати бюджетних коштів.

Лікарня отримала за рахунок коштів державного бюджету (700 тис. грн.) анестезіологічну апаратуру, яка не використовуєтьчя.

За підсумками наради міському голові Кіровограда було запропоновано звільнити із займаних посад начальника міськуправління охорони здоров’я та керівника лікарні швидкої медичної допомоги.