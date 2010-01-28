На Запоріжжі незаконно видобували мінеральні води

У Запорізькій області виявлено факт незаконного видобутку мінеральних вод із метою подальшого продажу споживачам.

Як повідомив УНІАН Запорізький природоохоронний прокурор Ігор ГАНЗІНА, встановлено, що підприємство, що здійснювало подібну діяльність, впродовж 2009 року незаконно (без дозволу на користування надрами) використовувало для виробництва мінеральної води свердловину в Приазовському районі Запорізької області.

"Воду видобували зі свердловини в Приазовському районі Запорізької області, бутилювали й продавали споживачам як мінеральну природну столову воду", - розповів І.ГАНЗІНА.

За його словами, на сьогоднішній день діяльність керівництва підприємства кваліфікована як скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 240 і ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу України - "Порушення правил охорони надр" і "Перевищення службових повноважень".

"Керівнику підприємства - виробнику мінвод пред`явлено звинувачення за даними статтями. Матеріали направлено до суду для розгляду по суті", - повідомив І.ГАНЗІНА.

Довідка УНІАН. Ч. 1 ст. 240 і ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу України - "Порушення правил охорони надр" і "Перевищення влади або службових повноважень" передбачають покарання у вигляді обмеження свободи терміном до 2 років і позбавлення волі терміном від 2 до 5 років відповідно.