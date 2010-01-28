На Сумщині 8 школярів отруїлися невідомим газом

8 дітей віком 12-15 років було госпіталізовано 27 січня у дитяче відділення Тростянецької центральної районної лікарні через отруєння невідомим газом у школі № 2 міста Тростянець Сумської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Сумській області.

Попередній діагноз - отруєння токсичною речовиною (невідомим газом) середньої тяжкості. Головного державного санітарного лікаря Тростянецького району про факт отруєння телефоном повідомила директор школи. На місце події виїхала оперативна група фахівців.

Під час перевірки з’ясувалося, що ознаки отруєння – кашель, чхання, головний біль - у дітей почалися після першого уроку під час перерви. Аналогічні симптоми з`явилися і у вчителів.

Під час огляду школи рятувальниками сторонніх предметів знайдено не було.

Дітей оглянула лікар центральної районної лікарні. 8 учнів 12-15 років, які поскаржилися на нездужання, були терміново госпіталізовано.

Фахівці районної СЕС відібрали проби повітря для дослідження на хімічні речовини, а також виміряли радіаційне забруднення, а також визначили мікроклімат у класах і навчальних кабінетах. Перевищення гамма-фону не виявлено.

Представники міліції і рятувальники паралельно взяли зразки повітря, які направлено до Інституту судової експертизи в Харкові.

Директора школи зобов`язали тимчасово припинити навчальний процес до з`ясування причин і обставин отруєння дітей.

На даний час всіх 8 дітей вже виписано з лікарні.