Уряд готує реєстр ГМ-сортів і культур

Найближчим часом буде оголошено реєстр генно-модифікованих сортів і культур. На даний момент уряд веде переговори з Академією аграрних наук, Національною академією наук України щодо складання такого реєстру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

За словами міністра, система національних лабораторій займатиметься контролем виробництва в Україні продукції, що містить генно-модифіковані організми. Зокрема, буде створена національна референтна лабораторія.

«Зараз вона, напевно, буде сформована на базі Інституту імені Медведя або одного з інститутів НАНУ, і дана лабораторія займатиметься акредитацією відповідних лабораторій, визначатиме вміст ГМО і даватиме відповідні рекомендації», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ц.р. міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН повідомляв, що Кабінет міністрів України пропонує на законодавчому рівні скасувати обов`язкову норму маркування позначкою “без ГМО” товарів, у яких ГМО міститися не може.

Верховна Рада 17 грудня 2009 року прийняла закон про обов`язковість інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО).

Дія закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби й харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Забороняється оборот харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону й відповідним технічним регламентам.

Усі харчові продукти, що знаходяться в обороті в Україні, етикетуються державною мовою України й містять у доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про наявність або відсутність у харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» або «без ГМО» відповідно.