Водій маршрутки під кайфом віз людей на червоне світло

У Маріуполі Донецької області водій маршрутки в стані наркотичного сп`яніння перевозив пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління ДАІ, співробітники Державтоінспекції зупинили маршрутне таксі за проїзд на червоний сигнал світлофора. Співробітники ДАІ звернули увагу на неадекватну поведінку водія: за всіма зовнішніми ознаками він перебував у стані сп`яніння. Водія доставили на медичний огляд, який підтвердив, що він перебував у стані наркотичного сп`яніння. За даним фактом проводиться розслідування.