Антиоксиданти можуть нашкодити м'язам

Антиоксиданти в харчових продуктах стали модним словом в рекламі завдяки своїм корисним властивостям - «умінню» боротися з хворобами і процесами старіння. Проте останнє дослідження Університету штату Канзас показало, що ці речовини можуть також заподіяти шкоду організму.

Клініцисти проаналізували в лабораторних умовах, яким чином м`язи керують потоком крові та як на них впливають різні дози і види антиоксидантів. Порушення в системі кровообігу в результаті старіння або хвороб заважають надходженню кисню в скелетні м`язи і підвищують стомлюваність під час фізичної активності. Антиоксиданти вивчалися як потенційний засіб обернути назад або частково запобігти подібним змінам. Було встановлено, що деякі окислювачі в нашому тілі, такі, як перекис водню, можуть нести корисну дію для підвищення кровообігу і відкриття кровоносних судин. Таким чином зафіксовано, що антиоксиданти навпаки порушують здатність організму доставляти кисень в м`язи, фактично пригнічуючи ключові сигнальні механізми, необхідні для їх роботи. Тому американські медики вважають, що перш ніж рекомендувати приймати великі дози антиоксидантів, треба краще зрозуміти механізм їх дії на фізіологічні системи організму.

ami-tass.ru