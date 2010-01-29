Як отримати компенсацію, якщо ви впали на льоду у Києві

Кияни мають звертатися до правоохоронних органів у разі отримання травми через кригу на вулицях столиці. Про це в ефірі телеканалу «СТБ» заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Треба негайно звернутися до медичного закладу, отримати довідку. Дуже бажано, щоб були свідки, які б дали свідчення того, що саме відбулося. Дуже корисно було би скласти на місці акт, запросити представників ЖЕКу або дільничного міліціонера, який би підтвердив, що цей випадок був саме на цій території», - пояснив опозиційний політик.

Дмитро Андрієвський повідомив, що він особисто звернувся до прокуратури Києва з вимогою вжити заходи щодо бездіяльності столичної влади.

«Близько 8 тисяч киян зазнали травм різного ступеня складності через злочинну недбалість столичної влади. Відповідальні за цей безлад мають бути покарані, а мешканці міста повинні отримати компенсацію за незручності», - наголосив депутат.

Дмитро Андрієвський закликав киян звертатися до його громадських приймалень за юридичною допомогою у разі отримання травм через ожеледь.

Нагадаємо, прокуратура столиці внесла до Київської міської державної адміністрації подання щодо невчасності виконання комунальними підприємствами Києва робіт із ліквідації наслідків снігопаду.