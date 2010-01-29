У 2009 році в Україні усиновлено близько 2 тисяч дітей-сиріт

В прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу протягом 2009 року влаштовано у 15 разів більше дітей, ніж п’ять років тому.

Як повідомляє прес-служба Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це свідчать попередні дані Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсім’ї за підсумками минулого року.

Зокрема, протягом 2009 року в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу було влаштовано 1895 дітей. Таким чином, станом на 1 січня 2010 року в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 8119 дітей, що в шість раз більше у порівнянні з 2005 роком (1313 дітей).

Міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО коментуючи ці дані підкреслив, що це в 14-15 разів перевищує кількість дітей, яких влаштовували протягом року в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу в 2004-2005 роках – “перед початком реформування системи захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, коли в такі форми сімейного виховання влаштовували 120-130 дітей на рік”. Він також повідомив, що загальна кількість дітей, які виховуються в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, перевищує кількість дітей, які сьогодні виховуються в школах-інтернатах чи дитячих будинках.

При цьому, в 2009 році, як наголосив Ю.ПАВЛЕНКО, органи державної влади зосередили увагу на підвищенні якості створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Зокрема, робота була спрямована на організацію більш високих вимог до кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, покращення якості їх підготовки, розвиток системи супроводу сімей, які взяли дітей на виховання та посилення контролю за вихованням дітей.

За словами міністра, з року в рік в таких формах сімейного виховання все більше знаходять родинне тепло діти з вадами здоров`я. Так, на кінець 2009 року із загальної кількості дітей, що виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 2526 дітей (31%) мають низку хронічних захворювань. При цьому щороку збільшується кількість дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Так, на кінець 2007 року їх було – 80, 2008 року – 151 дитина, 2009 року – 209 дітей.