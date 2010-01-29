Сім кроків до здорового серця

Серцеві захворювання давно лідирують у рейтингу причин смертності. Щоб запобігти розвитку хвороб серця, досить переглянути своє щоденне меню і відмовитися від деяких звичок.

Американська асоціація кардіологів розробила і опублікувала для широкої громадськості всього сім простих, але дійсно ефективних правил, що посприяють здоров’я знизити ризик виникнення серцево-судинної патології. Сім простих правил допоможуть уникнути захворювань серця:

- ніколи не палити або кинути якомога раніше;

- контролювати індекс маси тіла;

- займатися фізичними вправами щонайменше 2,5 години в тиждень при помірних навантаженнях або 75 хвилин - при інтенсивних;

- слідувати принципам здорового харчування (виключити тваринні та трансжиры, замінювати їх олією, вживати більше риби, клітковини, овочів);

- контролювати рівень загального холестерину (норма - менше 200 мг/дл);

- тримати рівень артеріального тиску в межах норми (120/80 мм рт. ст.);

- контролювати рівень глюкози в крові (натщесерце в нормі повинно бути не більше 100 мг/дл).

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