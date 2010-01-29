Кожна десята дитина чує "голоси"

Кожна десята дитина у віці семи–восьми років чує неіснуючі голоси, вважають співробітники Університетського центру в Гронінгене (Нідерланди).

Згідно з результатами досліджень медиків, діти стверджують, що ці голоси не турбують їх і не заважають вести повсякденне життя.

Лише 15% з 3 870 опитаних школярів повідали, що мають через це серйозні проблеми, а 19% заявили, що голоси заважають їм думати.

Кількість хлопчиків і дівчаток, що повідомили про слухові галюцинації, була практично однаковою. Учені особливо відзначили, що з "голосами" частіше стикаються діти з сільської місцевості, зате міським малюкам голоси завдають більше неприємностей.

За словами дослідників, з часом в більшості випадків слухові галюцинації у дітей проходять самі по собі, тому батькам не слід турбуватися.

newsland.ru