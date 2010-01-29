Чим небезпечний маргарин?

Із закликом до уряду Британії - терміново заборонити трансжири, які завдають серйозної шкоди здоров`ю, звернулися лікарі Британського факультету охорони здоров`я.

Молекули трансжирів роблять твердими стінки клітин, які складаються з жиру, затверджують медики, що вивчали вплив маргарину на здоров`я. Процес твердіння клітинних стінок у багато разів підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Крім того було встановлено, що трансжири збільшують кількість "поганого" холестерину, який осідає на стінках судин, знижують імунітет і навіть погіршують якість сперми у чоловіків.

Замість маргарину медики радять споживати традиційні рослинні олії і вершкове масло, але в розумних межах.

podrobnosti.ua