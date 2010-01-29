Через коротке замикання в електромережі загинули 4 малюків
10:21, 29 січня 2010Країна
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Отруїлися продуктами горіння
У селі Новоукраїнка Роздільнянського району Одеської області, в приватному житловому будинку внаслідок короткого замикання в електромережі почав тліти матрац, в результаті чого від отруєння продуктами горіння загинули четверо дітей, 2005-2007 років народження.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
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