Через коротке замикання в електромережі загинули 4 малюків

10:21, 29 січня 2010
Країна
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Отруїлися продуктами горіння 

У селі Новоукраїнка Роздільнянського району Одеської області, в приватному житловому будинку внаслідок короткого замикання в електромережі почав тліти матрац, в результаті чого від отруєння продуктами горіння загинули четверо дітей, 2005-2007 років народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

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