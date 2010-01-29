Через коротке замикання в електромережі загинули 4 малюків

У селі Новоукраїнка Роздільнянського району Одеської області, в приватному житловому будинку внаслідок короткого замикання в електромережі почав тліти матрац, в результаті чого від отруєння продуктами горіння загинули четверо дітей, 2005-2007 років народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.