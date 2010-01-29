Сни про кохання – запорука здоров'я

Кожні півтори години організм знаходиться в стані статевого збудження. В середньому таке трапляється чотири-п`ять раз за ніч, правда, далеко не завжди це поєднується з еротичним сном. Нічна сексуальність, на думку відомого лікаря Гейні Ділейні, вирішує декілька завдань.

По-перше, працюючи «даремно», організм перевіряє і доводить працездатність всіх своїх систем і органів.

По-друге, еротичні сни звільняють нас від стресу, одержаного за день.

По-третє, це компенсація за неодержане в реальному житті сексуальне задоволення.

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