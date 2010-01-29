Другий у світі вагітний «чоловік» народить дитину у лютому

ЗМІ виявили ще одного "чоловіка", який незабаром повинен народити первістка. Це американець Скотт Мур, що народився жінкою, проте тепер відносить себе до протилежної статі.

За даними видання, 30-річний Скотт Мур - другий вагітний "чоловік" у світі, який заявив про себе публічно, - повинен народити хлопчика у лютому.

Він, як і його чоловік Томас, народився дівчинкою. При цьому вони одружилися цілком офіційно. За документами Скотт все ще є жінкою. На відміну від Томаса він видалив лише груди, залишивши матку.

Пара, що живе у Каліфорнії, познайомилася в 2005 році у групі підтримки транссексуалів. "Ми знаємо, що деякі критикуватимуть нас, але ми неймовірно щасливі і не соромимося цього", - стверджує Скотт.

Вони навіть придумали ім’я дитині - Майлс.

Подружжя вже виховує двох дітей - 12-річного Грега і десятирічного Логана. Проте їх народила колишня партнерка Томаса, яка померла кілька років тому.

Скотт, який раніше носив ім’я Джесіка, вперше усвідомив, що хоче бути чоловіком в 11-річному віці. "Я сказав про це сім’ї, проте вони подумали, що я з’їхав з глузду, - розповідає він. - Проте з часом вони усвідомили, що я говорив серйозно, і дозволили мені вживати чоловічі гормони, коли мені було 16 років".

За словами Скотта, його батьки сплатили операцію з видалення грудей. Проте грошей на операцію по зміні статі він зібрати не зміг. Томас, якого раніше звали Лаура, пройшов цю процедуру два роки тому.

ua.korrespondent.net