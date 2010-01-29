Другий у світі вагітний «чоловік» народить дитину у лютому
Вже виховує двох дітей
ЗМІ виявили ще одного "чоловіка", який незабаром повинен народити первістка. Це американець Скотт Мур, що народився жінкою, проте тепер відносить себе до протилежної статі.
За даними видання, 30-річний Скотт Мур - другий вагітний "чоловік" у світі, який заявив про себе публічно, - повинен народити хлопчика у лютому.
Він, як і його чоловік Томас, народився дівчинкою. При цьому вони одружилися цілком офіційно. За документами Скотт все ще є жінкою. На відміну від Томаса він видалив лише груди, залишивши матку.
Пара, що живе у Каліфорнії, познайомилася в 2005 році у групі підтримки транссексуалів. "Ми знаємо, що деякі критикуватимуть нас, але ми неймовірно щасливі і не соромимося цього", - стверджує Скотт.
Вони навіть придумали ім’я дитині - Майлс.
Подружжя вже виховує двох дітей - 12-річного Грега і десятирічного Логана. Проте їх народила колишня партнерка Томаса, яка померла кілька років тому.
Скотт, який раніше носив ім’я Джесіка, вперше усвідомив, що хоче бути чоловіком в 11-річному віці. "Я сказав про це сім’ї, проте вони подумали, що я з’їхав з глузду, - розповідає він. - Проте з часом вони усвідомили, що я говорив серйозно, і дозволили мені вживати чоловічі гормони, коли мені було 16 років".
За словами Скотта, його батьки сплатили операцію з видалення грудей. Проте грошей на операцію по зміні статі він зібрати не зміг. Томас, якого раніше звали Лаура, пройшов цю процедуру два роки тому.