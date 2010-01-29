У Токіо чотирирічна дівчинка вижила, впавши з восьмого поверху

У Токіо (Японія) чотирирічна дівчинка впала з балкона восьмого поверху багатоквартирного будинку, пролетіла до землі 21 метр, проте дістала лише подряпину на підборідді, повідомила поліція Кокубундзі - міста-супутника японської столиці.

За її даними, дитина приблизно пів на восьму вечора у четвер гралася на балконі своєї квартири. Через деякий час її 30-річна мати виявила, що дочка зникла. Жінка з жахом подивилася вниз і побачила свою доньку, яка з плачем йшла стежкою до будинку. На думку поліції, дівчинка впала на гілки дерева, які зіграли роль амортизатора.

Газета.ру